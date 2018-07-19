В Финляндии из-за пожара остановлены два реактора АЭС

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С вечера 18 июля АЭС «Олкилуото» на юге Финляндии остановлена. Подача электроэнергии потребителям прекращена.

На электростанции имеются два ядерных реактора, и оба они остановлены из-за сильного пожара, сообщает пресс-служба компании TVO, оператора АЭС. Пожар начался на трансформаторной подстанции, в результате чего были повреждены коммуникации.

Ремонт поврежденного оборудования ведется ускоренными темпами. Первый энергоблок будут пытаться подключить сегодня вечером, а на втором восстановить все повреждения удастся, скорее всего, только в понедельник-вторник на следующей неделе.

Финские власти заявляют, что эта авария может привести к возможному дефициту электроэнергии в стране. Готовятся к запуску резервные электростанции, так как производимой в стране и импортируемой электроэнергии может быть недостаточно для обеспечения потребителей. Но такой дефицит может возникнуть только, если обнаружатся проблемы у работающих в настоящее время электростанций.

В Финляндии работают 2 АЭС, каждая из которых имеет 2 реактора. Суммарная мощность поставляемой электроэнергии – 2,7 ГВт. Реакторы этих электростанций были изготовлены в Советском Союзе на Ижорском заводе.