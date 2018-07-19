«Дьявольское зелье»: В Британии продают проклятый ведьмой алкоголь

Сегодня, 13:10

После употребления напитка жизнь людей внезапно идёт «под откос».

В Британии ажиотаж вызвала продажа спиртного, произведённого в посёлке Плэйсел. Местная колдунья наладила производство напитка, который, по её словам наводит порчу на человека. Идея продавать «дьявольское зелье» пришла к ней после того, как спрос на её услуги начал падать. Люди всё реже стали приезжать к ней за помощью, в связи с чем женщина решила изменить направление деятельности. Проклятый ведьмой алкоголь продают абсолютно легально. Лабораторные исследования показали, что в его составе нет никаких запрещённых или отравляющих веществ. Вместе с тем, после его употребления на человека накладывается проклятье, которого преследует его до конца жизни.

Ведьма рассказала, что для приготовления эксклюзивного напитка использует воду проклятого колодца, где, по слухам, обитает обречённый на вечные страдания призрак. Яблоки, мяту и можжевельник, которые также добавляются в джинн, собираются в садах на территории, где раньше располагалось кладбище друидов. Проклятье накладывается исключительно в полнолуние, в связи с чем, спиртное производится малыми партиями.

Несмотря на зловещие последствия от употребления, ведьмин напиток за короткое время стал безумно популярен. Его покупают в основном скептики и блогеры, которые стремятся разоблачить мифы о чёрной магии или же рядовые британцы, которые дарят проклятый алкоголь недругам, чтобы навести на них порчу.