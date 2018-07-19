Енот устроил переполох в магазине Walmart

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Магазин Walmart в Теннесси был закрыт около шести часов, пока енот бродил по магазину и прятался от пытавшихся его поймать сотрудников.

Клиентам, выстроившимся в очередь снаружи закрытого магазина в понедельник утром в Ковингтоне, сообщили, что магазин будет закрыт до тех пор, пока енот не будет выброшен.

Должностные лица Walmart вызвали специальную службу для удаления дикого животного. Специалисты, потратив несколько часов, все же поймали непрошеного гостя в магазине. Переполох, который устроил енот, прекратился.

Енота выгнали, и магазин открылся для посетителей в полдень. Представитель компании сказал, что никто не был ранен животным.