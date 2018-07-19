Велосипедист перепрыгнул через участников Tour de France

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18 июля велосипедист-трюкач неожиданно совершил прыжок через дорогу, по которой в это время проезжали велогонщики Tour de France.

Исполнитель трюка Алексис Боссон опубликовал видео своего прыжка над пелотоном гонки. Он перепрыгнул через участников гонки и приземлился где-то в кустах сбоку от дороги.

Зрители, стоящие на обочине, среагировали на летящего над их головами велосипедиста. Спортсменам же, участвующим в гонке, было не до него – они не смотрят вверх во время движения, посадка на велосипеде не позволяет рассматривать небо. Все внимание велогонщика направлено на дорогу и соперников по сторонам.