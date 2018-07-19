«Он идёт за вами»: Фантом предупредил охотников за приведениями о большой опасности

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Призрак бросал камни в нежеланных гостей, прогоняя их из заброшенного дома.

Группа охотников за приведениями Haunted Down Under в Австралии повстречалась с таинственным духом, обитающим на крыше заброшенного дома. Инцидент произошёл в старом здании на горе Натан в Квинсленде. Фантом предупредил нежданных гостей о большой опасности. По словам специалистов, в их оборудование кто-то бросил камень, пока они не видели, а стены будто нашёптывали им разные мрачные фразы. Данный инцидент они запечатлели на камеру.

Каждый из членов Haunted Down Under уверяет, что слышал голоса, повторяющие «иди» или «уходи». В определённый момент все они стали свидетелями того, как неведомый дух сказал: «он идёт за вами». Охотники за приведениями уверены, что фантом хотел уберечь их от чего-то более ужасного, потому и стремился прогнать людей прочь. По мнению специалистов, дух умершего в этом доме человека поселился в какой-то вещи, которая до сих пор лежит в одной из комнат.

Ранее мы писали, что в сети показали видео, как призрак подбросил девочку и ударил о дверь лифта. Ребёнок не подозревал, что на него набросится загадочное существо.