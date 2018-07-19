Новый рекламный сервис поможет инициировать половой контакт

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Лондонская компания The Spinner за определенную плату поможет инициировать половой контакт, выставляя рекламу на сайтах, которые все время посещает партнер. Подобная скрытая реклама призвана возбуждать человека, говорят представители компании.

По словам вице-президента компании The Spinner по социальным вопросам и средствам массовой информации Эллиота Шефлера, к примеру, мужчина, за 30 долларов купил рекламный сервис, чтобы подтолкнуть свою супругу чаще заниматься любовью. Программа будет использовать файлы cookie, чтобы помнить те сайты, которые посещала женщина и именно на них показывать свою скрытую возбуждающую рекламу.

«Психология рекламы проста: воздействие одного и того же сообщения снова и снова, пока оно не достигнет подсознания человека», - сказал Шефлер. Также специалист добавил, что услуга «инициировать секс» - это самое популярное предложение, к которому уже присоединились около 6 000 участников.