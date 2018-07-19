Известная ведущая Шэрон Осборн назвала отца Меган Маркл «алкоголиком»

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Отец герцогини Сассекской Меган Маркл был разъярен после того, как известная в Великобритании телеведущая и супруга Оззи Осборна Шэрон назвала его «алкоголиком». По словам женщины, Томасу Марклу стоит протрезветь, прежде чем что-либо говорить в интервью о своей дочери.

Шэрон Осборн публично обвинила бывшего голливудского режиссера и отца Меган Макл Томаса в алкоголизме. Знаменитая ведущая утверждает, что 74-летний мужчина регулярно злоупотребляет пивом и другими более крепкими напитками. Также Осборн дала совет Томасу – покончить с алкоголем и только тогда у него выйдет сблизиться с Меган.

Стоит отметить, что окружение Томаса Маркла встало на защиту мужчины. Его друзья заявили, что телеведущая совсем не знает отца герцогини, а потому не может делать таких громких заявлений. Сообщается, что Томас в редких случаях может выпить бокал вина за обедом.