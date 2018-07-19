«Дьявол велел мне убить её»: Одержимый пастух отрубил женщине руку с помощью мачете

Сегодня, 11:11

Мужчина хотел изнасиловать соседку, чтобы зачать дитя Сатаны.

В Гондурасе за попытку убийства задержали жителя муниципалитета Эль Негрито в регионе Йоро. Мужчина с помощью мачете отрубил женщине руку, оправдав свои действия приказом Сатаны. Полиции пастух, одержимый неведомой силой, сказал, что сожалеет лишь о том, что не сумел довести начатое до конца. «Дьявол велел мне убить её», - признался мужчина.

Инцидент произошёл на днях в окрестностях посёлка Гуаймон. 25-летняя местная жительница отправилась в поле, чтобы отнести обед своему мужу. По дороге её встретил сосед с мачете. Он вёл себя неадекватно и говорил на странном языке. Внезапно мужчина набросился на свою жертву, пытаясь её изнасиловать.

Позже он объяснил своё поведение тем, что хотел зачать дитя сатаны. После того, как его попытка не увенчалась успехом, он принялся размахивать мачете с целью убить молодую женщину. В итоге он отрубил пострадавшей левую руку, однако ей всё же удалось спастись. Сейчас она находится под наблюдением врачей, её жизни ничто не угрожает. Злоумышленник бросился после случившегося в бега, но был задержан спустя время. Ему планируют провести психиатрическую экспертизу.