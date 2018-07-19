«Это будет вина Мег»: Сестра Маркл винит её в возможной смерти отца

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Родственница герцогини Сассекской считает, что она недостаточно уделяет внимания своей семье.

Сложные отношения Меган Маркл с родственниками вновь стали поводом для общественного обсуждения. Родная сестра герцогини Сассекской Саманта винит её в возможной смерти отца. В своём микроблоге в Twitter заявила, что положение, в котором находится Томас Маркл, стало следствием безразличия знаменитой дочери. «Если он умрёт, это будет вина Мег», – написала женщина, чем вызвала ажиотаж в сети. Как известно, 53-летний родитель Меган незадолго до её свадьбы перенёс сердечный приступ и не смог лично присутствовать на церемонии. Вместе с тем, он принялся сразу после того, как актриса вышла замуж за принца Гарри раздавать платные интервью, где нелицеприятно высказывался о дочери, обвиняя её в безразличии к проблемам семьи.

Ранее мы писали, что отец Меган Маркл собирается без приглашения приехать к дочери в Британию. Сама герцогиня не в восторге от этой идеи, поскольку вот уже несколько месяцев вообще не общается с больным родителем.