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Именно так супруги возвращались в Белый дом после большого турне по Европе. В Сети появились фото, как это происходило.

К Белому дому Трамп с супругой прилетели на вертолёте.

Лишь однажды он ненадолго разжал свою ладонь, чтобы погладить Меланию по спине, слегка приобняв. Этот жест многими отмечен в качестве публичного проявления нежности к жене, что Трамп демонстрирует очень нечасто. Трамп и Мелания прибыли в Белый дом, крепко держась за руки.

Трамп с женой побывали на важных встречах в Великобритании, Бельгии и Финляндии. Особый интерес представляла его встреча «с глазу на глаз» с Владимиром Путиным в Хельсинки.

Отмечается, что при первых минутах их публичной встречи, где присутствовала и Мелания, она сначала улыбалась Путину, а затем отвернулась и помрачнела, что некоторые сочли «испугом».

Что стало причиной этого, политологи и блогеры сейчас лишь гадают. Большинство уверены, в таком поведении жены Трампа нет ничего необычного. Смена её настроения часто фиксируется на камеры.

В частности, такое было при инаугурации её мужа.