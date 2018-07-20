«Как в коконе»: В США женщину атаковали тысячи пчел

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Она находится в реанимации, ее укусили больше 200 раз. Пострадали двое сотрудников МЧС, они также доставлены в больницу.

В США в Калифорнии 50-летнюю женщину неожиданно атаковали тысячи пчел. На улице американка вышла из автомобиля и направилась к багажнику, не заметив в кустах улей с агрессивными насекомыми. Последние, принимая человека за угрозу, набросились на несчастную и облепили ее тело, в итоге она оказалась, как в коконе.

На место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые были вынуждены срочно помочь американке, не надевая защитных костюмов. Несколько спасателей были укушены, из них двоих госпитализировали в больницу. Свидетели утверждают, что из-за пчел у женщины не было видно даже лица. Медики насчитали на ее теле больше 200 укусов, сейчас пострадавшая находится в реанимации. Врачам трудно судить о ее выздоровлении.