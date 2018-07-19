Вот так похудела: Таблетки для уменьшения веса привели к его двукратному росту

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К Китае женщина решила прибегнуть к таблеткам для похудения. Как итог – она стала вдвое больше весить.

Китаянка твёрдо решила похудеть. Однако, для уменьшения своего веса она решила не ограничиваться в еде или заниматься физкультурой. Женщина избрала более лёгкий путь – таблетки для уменьшения веса.

В итоге похудела, но со знаком «минус». Девушка ещё в возрасте 18-ти лет увидела рекламу «чудодейственных» добавок для похудения. Её вес тогда составлял 45 килограмм, но она хотела его ещё снизить.

Когда она начала их принимать, вес, и правда, стал понемногу снижаться. Как только прекращала, он не только возвращался к прежнему показателю, но и превышал его.

После этого Сяоли прибегла к другим добавкам и различным диетам. Однако, вес всё равно продолжал расти. Помимо того, бесконтрольный приём таблеток вызвал возникновение проблем с печенью.

В июле девушке пришлось лечь на операцию, чтобы уменьшить объём желудка. По утверждению медиков, причиной того, что она набрала вес, стали именно принимаемые ею препараты.

Они оказывали слабительный эффект и могли подавить аппетит, но, одновременно, влияли на психику и изменяли пищевые привычки.

Общие затраты китаянки на эти таблетки составили 200 тыс. юаней (эквивалент 1,8 млн рублей). Полученный через семь лет их приёма результат – вес в 90 кг.