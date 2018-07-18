Дети, заточенные в пещере в Таиланде, руками прокопали туннель длиной в 5 метров

Вчера, 22:53

Дети в течение десяти дней практически голыми руками пытались разобрать завалы, чтобы выбраться из пещеры.

Туннель, прокопанный ими, как рассказали участники пресс-конференции в городе Чианграе, был длиной в 5 метров. Подростки, заточенные в пещере, пытались найти другой выход. Эту работу они проделали, не имея никакой еды. Для поддержания жизнедеятельности они могли только пить воду, стекающую со сталактитов.

В соседний грот им пробиться не удалось. И даже если бы они прокопали этот туннель до конца, их работа не увенчалась бы успехом: выхода на поверхность из этого грота все равно не было.

В пещере в Таиланде оказались замурованными 12 игроков юниорской футбольной команды и их тренер. Два известных выхода из огромной пещеры были затоплены сильным ливнем. Спасательная операция прошла успешно, всех узников подземелья вывели на поверхность.