В шотландских горах нашли двух редчайших котят

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Двух редчайших шотландских лесных котят спасли в Великобритании. Вся популяция этих находящихся на грани исчезновения редких животных теперь возросла с 35 до 37 особей. Это одни из самых редких животных в Соединенном королевстве.

Двух редких котят, потерявших мать, нашли люди. Двухмесячные котята умирали от обезвоживания и голода. Активисты из зоозащитной организации Wildcat Haven («Приют для диких кошек») передали животных, обнаруженных в шотландских горах, в реабилитационный центр. Там животные будут выращены в практически естественных условиях. Территория питомника большая, с людьми животные сталкиваться практически не будут.

Когда котята вырастут и смогут жить самостоятельно, они будут выпущены в естественную среду обитания.

Лесные шотландские коты очень похожи расцветкой на серых полосатых домашних кошек, но они крупнее домашних. Самая большая опасность для диких котов – это скрещивание их с домашними. В результате получается потомство уже не чистой крови.