«Голый экстрим»: в Британии представили платье, не предусматривающее ношение нижнего белья

Сегодня, 21:42

Продукция от PrettyLittleThing и ранее славилась рискованностью дизайнерских решений. Новое платье этого бренда превзошло все самые смелые ожидания.

Новинка придется по душе тем женщинам, которые считают, что нижнее белье под платьем – это лишнее. Эта модель не предусматривает ношение бюстгальтера и трусиков. Кстати, дизайнеры ее так и назвали «голый экстрим». Этот наряд, по их мнению, вполне подойдет для клубных вечеринок и множество блесток будет как нельзя кстати. Необычность платья подчеркивают ультра-вырезы на спине и боках. Модельеры отмечают, что его не следует надевать в ветреную погоду, чтобы не усиливать эффект обнаженности. Единственную вольность, которую себе может позволить владелица платья – силиконовый прозрачный бюстгальтер, который не будет заметен и не разрушит «голую» задумку кутюрье. Стоимость новинки от PrettyLittleThing – 60 фунтов стерлингов, что по курсу валют - 5 тысяч рублей.