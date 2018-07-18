ООН: В Европе темпы борьбы со СПИДом замедлились

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Следствием этого является рост ВИЧ заражений. В Восточной Европе этот показатель вырос в два раза.

Объединённая программа по борьбе со СПИД отмечает уменьшение финансирования. Её представители полагают, что в Европе борьбу со СПИД сворачивают.

Более того, прогнозируется риск того, что намеченные на 2020 год цели по борьбе с распространением ВИЧ не будут достигнуты. Для этого, согласно их информации, уже появились существенные риски.

В докладе сообщается, рост людей с диагнозом СПИД продолжает расти. В то же время, показатели по инфицированию и смертности по этому показателю снижаются недостаточно быстро.

Также отмечается о том, что существенный рост диагнозов СПИД отмечается не только в Центральной Азии, но, даже, в Восточной Европе. При этом, якобы, 70% из них проживают в России.

Ранее в ООН был принят план, который назвали 90х90х90. Он означал, что к 2020 году 90% людей с ВИЧ статусом должны будут об этом знать. 90% из них должно быть доступным получение лечения. Ещё 90% должны получить снижение вирусной нагрузки.

Считалось, что, если этих показателей удастся добиться, то в мире СПИД будет побеждён к 2030 году.

Специалисты двояко относятся к этому плану. С одной стороны, проблема, вроде бы, есть. С другой, несмотря на многомиллиардные вливания, на которых поднялось множество компаний, никакого особого вируса до сих пор не обнаружено. А денег, видимо, хочется. Впрочем, людей лечить нужно, а вот орду чиновников «от ВИЧ» содержать - нет.