Благотворительные дома матери Терезы в Индии подозревают в торговле детьми

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Ранее монахиня с напарником продали супружеской паре на воспитание незаконнорожденного ребенка в штате Джаркханд, причем родители были уверенны, что оплачивают лечение родной матери малыша.

Согласно указу правительства Индии, полицейские проверят благотворительные дома матери Терезы, которые подозревают в торговле детьми. Инспекции предшествовало преступление, раскрытое в начале месяца с участием монахини и сотрудника одного из домов, которых задержали по подозрению в продаже ребенка. Его выявили после проверки жалобы об исчезновении малыша из центра для внебрачных детей. Сотрудники благотворительных домов отметили, что данное шокирующее происшествие нарушило все моральные принципы организации, и повлекло ряд внутренних проверок: «Мы примем все необходимые меры предосторожности, чтобы подобное, если такое произошло, больше никогда не повторилось».

Ужесточение требований усыновления в Индии в 2015 году повлекло увеличение случаев незаконной торговли детьми.

Святая Тереза Калькуттская, католическая монахиня, более известная как Мать Тереза. основала женскую монашескую конгрегацию для служения больным и нищим «Сёстры миссионерки любви». Организация создавала школы, больницы и приюты, и со временем подобная благотворительная деятельность распространилась далеко за пределы Индии. Организация очень часто становится объектом обвинений в краже пожертвованных средств, сомнительных связях, ее критикуют за отказ от обезболивающих.