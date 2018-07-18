Так и вымерли: В Испании право на секс наступит после однозначного договора

Сегодня, 17:51

До договора в присутствии нотариуса пока не дошло. Однако, новый законопроект доведёт и до этого.

В Испании, где традиционно «жаркими» являются, как мужчины, так и женщины (вопрос, кто больше), решили их «жар» поутихомирить. Теперь потребуется однозначное предварительное согласие пары на секс.

Им вводятся такие понятия согласия, как «вербальное» и «невербальное». Как будет рассматривать Фемида в Испании, когда женщина, ничего не говоря, просто взяла понравившегося мужчину за галстук и потащила, не известно.

Как сообщено премьер-министром Испании, новый законопроект направлен на устранение любой неоднозначности в вопросе сексуального насилия.

С его слов, сказанное «нет» - означает «нет». Впрочем, тут и раньше было без вопросов. А вот, если партнёр, как правило дама, несколько раз не повторит твёрдое «да» - это тоже отказ.

Даже феминистки уже возмутились. Тёрдое «да» говорят, как правило, женщины лёгкого поведения.

Другие предпочитают, чтобы инициатива исходила от мужчины и хотят оставить за собой поле для маневра.

Стоит ли записывать каждое «да» каждой согласившейся дамы на гаджет, не сообщается. А как подтвердить иначе.

И вот дама, не исключено, что замужняя, перед каждым половым актом глядит на экран, чтобы при судебном разбирательстве было хорошо видно её лицо, и твёрдо говорит «да». Потом, естественно, показывается лицо напарника.