Город-призрак в Калифорнии был продан за 1,4 миллиона долларов

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Группа инвесторов из Лос-Анджелеса надеется вдохнуть вторую жизнь в пустынный шахтёрский городок Серро-Гордо.

Небольшой заброшенный городок Серро-Гордо в штате Калифорния был продан Бренту Андервуду и Джону Биру за 1,4 миллиона долларов 13 июля. Агентство недвижимости получило множество предложений, однако план по сохранению и использованию города от инвесторов из Лос-Анджелеса показался экспертам наиболее привлекательным.

Город, состоящий из 22 построек и 122 гектаров земли, образовался вокруг месторождения серебра в 1865 году. В конце 1870-х годов город охватил сильный пожар, а падение цен на свинец и криминализация района побудила жителей покинуть Серро-Гордо. В 1938 году в городе все ещё велась добыча минералов, которой занималась семья смотрителя Роберта Десмараиса, которому будет разрешено жить там и далее. Инвесторы хотят отремонтировать некоторые здания, чтобы сделать их пригодными для жизни гостей, провести проточную воду и оборудовать удобства, например Wi-Fi. Они планируют использовать территорию для проведения мероприятий, концертов и фестивалей в западном аутентичном стиле, сохранив историческую ценность города.