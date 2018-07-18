«Это было очень жутко»: Детский велосипед из «Пилы» ездит сам по себе в заброшенном доме

Сегодня, 17:29

Леденящее кровь зрелище напугало надеж опытного охотника за приведениями.

В американском штате Иллинойс заметили активность приведений. Исследователь паранормальных явлений Ли Киркланд приехал с друзьями в историческое здание Ashmore Estates на окраине Эшмора, чтобы воочию понаблюдать за происходящим внутри. Местные жители уже давно говорят, что в заброшенном доме основательно поселились призраки и не дают покоя соседям.

Охотник за приведениями решил проверить слухи лично. Вооружившись камерой, он зашёл в одну из комнат в здании, где на полу стоял красный трёхколёсный детский велосипед как «Пилы», известного фильма ужасов. Мужчина пошутил над одним из своих приятелей, предложив тому на нём. В этот момент стоящий прямо напротив Киркланда велосипед внезапно покатился. При этом очевидцы заметили, что бетонный пол был ровным, а ближайший человек стоял в более чем метре от предмета.

Охотник за приведениями признал, видеть, как велосипед ездит в заброшенном доме сам по себе, было очень жутко. По его словам, это было ещё не всё странное, что ему повезло увидеть в Эшморе. В доме он и его друзья заметили ещё несколько объектов, которые произвольно двигались без видимой причины.