Сегодня, 17:10

Два года бездоказательных воплей о влиянии на выборы в США. Пятый месяц бездоказательных воплей об отравлении Срипалей. Ну должна же Россия быть виноватой.

Это для Запада априори и не подлежит никакому сомнению. По крайней мере, со стороны официоза и подконтрольных СМИ. Скучно им без «русского» следа. Теперь хакеры РФ виновны в том, что «участвовали» в краже «лички» из Facebook.

В Британии на полном серьёзе рядом консерваторов делаются заявления о том, что представители РФ вполне могли иметь доступ к данным, «утекшим» из Facebook.

В то же время, конкретизации опять никакой. То, что определённая организация использовала данные Facebook для политического консалтинга, вполне очевидна.

К чему бы, задаются политологи, и сюда подключение «русского следа». По их мнению, всё очень просто. С отравленными насмерть «гадами-нквэдистами» и внезапно выжившими Срипалями уже даже не смешно. Даже британцам.

Следующее отравление «Новичком» обычной семейной пары из бутылочки, найденной в их доме – шоу для дураков. Но оно должно продолжаться.

Тем более на фоне массовых требований футбольных фанатов и общественности Великобритании об уходе Мэй с должности.

Она призывала всеми силами бойкотировать ЧМ-2018 в России и пугала британцев «страшилками», которые их ждут там.

В Британии смелые парни всегда были. Съездили – посмотрели. Если бы не Мэй, поддержка их сборной была бы намного масштабней. Неприятно. Чем-то замазать надо. История с Facebook уже «завонялась», но хоть это.