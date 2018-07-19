В Праге украинских гастарбайтеров придавила стена дома

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Бригада нелегально ремонтировала здание, которое внезапно обрушилось на рабочих. Пострадали трое жителей Закарпатья.

В Праге, в центральной части города трое украинских гастарбайтеров из Закарпатья нелегально проводили ремонтные работы в столичном здании. Внезапно здание обрушилось, и стена дома придавила рабочих. Среди пострадавших оказались двое уроженцев Хустского района и один житель Виноградова. Именно последний, самый молодой мужчина, который впервые выехала за границу на заработки, получил самые тяжелые повреждения тела. Спасатели извлекли его тело из-под завалов. С травмой позвоночника он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его ввели в искусственную кому, и перевели Центральный военный госпиталь. Двоих других пострадавших ожидает депортация из Чехии на родину.