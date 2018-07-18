Крушение самолета сняли на камеру из салона

Сегодня, 15:25

Пострадавший запечатлел горящий двигатель и стремительное падение авиалайнера, который разбился в ЮАР 10 июля.

Трагедия произошла близ города Претория в Южно-Африканской республике, авиалайнер направлялся в аэропорт Уондербум. У самолета загорелся двигатель, из-за чего он начал стремительно падать, не долетев до места посадки 8 км. Страшный процесс пассажиры сняли на камеру из салона. Один видеоролик, сделанный мужчиной у левого крыла самолета, был опубликован на YouTube.

«Становится все хуже. Все очень плохо», - комментирует испуганный автор за кадром.

На видео отчетливо заметен горящий двигатель, затем на несколько мгновений на экране не видно ничего, а после в кадре виден задымленный салон уже рухнувшего на землю самолета.

В данном происшествии пострадали 20 человек, двое погибли.