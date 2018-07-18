«Ангел хранитель?»: Призрак умершего родственника показался на УЗИ и спас ребёнка от гибели

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Мужчина наблюдает за своим внуком, уверена мама мальчика.

25-летняя британка Джемма Хьюз утверждает, что её ребёнка оберегает ангел хранитель, коим является её свёкр Йен, дедушка мальчика. Мужчина умер, когда ему было 45 лет. Его уже не было в живых, когда родился его первый внук. Мальчик умер от менингита в возрасте четырёх месяцев. Второй ребёнок Джеммы появился на свет в 2016 году. Во время беременности девушка заметила на одном из снимков УЗИ странный образ.

Призрак умершего родственника показался на сканировании, считает британка. Рядом с изображением малыша она и её муж рассмотрели лицо Йена, который как-бы присматривал за внуком. Пара нисколько не испугалась из-за этой мистификации, а напротив – очень обрадовалась, что родственник следит за малышом. Именно он, считает Джемма, спас мальчика спустя какое-то время после его рождения. Ребёнок немного заболел, но ничего не предвещало беды. Вместе с тем неведомая сила заставила родителей малыша тревожиться и отвезти его в больницу. Выяснилось, что у него, как и у его брата, развивался менингит. Врачи удивились тому, что удалось выявить заболевание на ранней стадии. Благодаря этому мальчик был спасён. По словам специалистов, промедление могло стоить ему жизни. Теперь Джемма не сомневается, что свёкр находится рядом и заботится о внуке.

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