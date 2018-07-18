Мыло за 400 рублей за неделю избавило 4-летнюю девочку от экземы

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О чудесном излечении рассказала мать 4-летней девочки, которая страдала от экземы с самого рождения. А предыдущие попытки избавиться от заболевания не принесли результатов.

4-летняя Грейс испытывала проблемы с кожей с первых дней жизни, чем очень беспокоила свою мать. При этом из-за трещин она кровоточила и испытывала сильный дискомфорт, связанный зудом, который не давал иногда спокойно уснуть. Её мать Сара испытала множество средств, но большинство из них позволяло только снять часть симптомов на время, но от проблем не избавляли. Это стало серьезной проблемой для женщины.

Отправившись в поездку в город Перт, Австралия, Сара наткнулась на мыло, которое стоит по 5 фунтов стерлингов, что примерно равняется 400 рублям. Она решила приобрести его, и была приятно удивлена, насколько быстро проблемы её дочери начали исчезать. Как рассказала сама Сара, что от экземы удалось избавиться всего за неделю, но даже в первые дни зуд значительно снизился, а трещины на коже перестали кровоточить.