В Британии выйдет новая монета в честь 5-летия сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

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В Великобритании королевская семья готовится отмечать первый юбилей старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Сообщается, что 22 июля юному наследнику исполниться ровно пять лет.

В честь такого события выйдет новая 5-футовая монета, на которой будет изображены рыцарь и дракон, юбилейная монета также будет датирована 2018 годом. Таким необычным образом, страна решила поздравить маленького принца Джорджа с его пятым днем рождения. Никола Хауэлл, директор Королевского монетного двора, сказала: «Мы рады отметить пятый день рождения нашего будущего короля».

Сообщается, что новую коллекционную монету в 5 фунтов можно будет приобрести за 13 фунтов стерлингов. Также будут доступны версии в серебре за 83 фунта и с гравировкой «22 июля», которая обойдется в 500 фунтов стерлингов.