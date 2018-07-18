«Дьявольское представление»: Мальчик после посещения цирка стал одержим сатаной

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Ребёнок внезапно «выключился» и ни на что не реагировал, а затем стал агрессивен.

В Колумбии мальчик стал одержим сатаной после посещения гастролирующего цирка. Инцидент произошёл на днях в городе Касанере. Школьник вместе с семьёй отправился на цирковое выступление, где один из фокусников, обладающий навыками гипноза, решил показать на нём свои таланты. Мужчина погрузил мальчика в транс и приказал ему сделать несколько простых трюков.

После этого фокусник отпустил ребёнка и тот вернулся на место, однако вёл себя довольно странно. С момента возвращения он стал сам не свой: не двигался, не говорил и не проявлял никаких эмоций. Родственники испугались за школьника и сразу отправились в больницу. Там мальчика обследовали, но никаких проблем со здоровьем у него не нашли. Это ещё больше напугало семью. Родители проклинали «дьявольское представление», но ничего поделать с сыном не могли. Будучи в отчаянии, мать мальчика бросилась искать священника для проведения обряда экзорцизма и всю ночь молилась за него.

Наутро школьник внезапно активизировался и начал вести себя агрессивно, бросаясь на окружающих. Между тем, уже в скором времени он вернулся в своё нормальное состояние и заявил, что ничего, что с ним происходило за последние сутки, он не помнит. Семья пострадавшего обратилась в полицию с просьбой начать расследование в отношении цирка и фокусника.