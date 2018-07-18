Королевские эксперты раскрыли секрет кольца Кейт Миддлтон

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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон недавно была замечена на мероприятии с драгоценным кольцом, украшенным цитрином. Это побудило королевских поклонников поверить в то, что принц Уильям сделал такой замечательный подарок во время крестин их младшего сына Луи.

Королевские эксперты поспешили опровергнуть слухи поклонников и заверить, что данное кольцо желтого цвета у Кейт Миддлтон уже более 10 лет и принц Уильям не дарил его супруге на крестины их третьего ребенка. Стоит отметить, что с данным украшением герцогиня уже появлялась на публике в январе 2008 года, когда она отмечала свой 26-й день рождения.

При этом представители Кенсингтонского дворца не отрицают, что принц Уильям преподнес своей супруге подарок, однако что это было не разглашается. Напомним, что пара крестила принца Луи 9 июля 2018 года.