«Он забрал мою маму»: Мальчик прожил неделю в одном доме с Дьяволом

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Люцифер «высосал» душу неблагополучной родительницы, взяв под «опеку» ее 10-летнего сына, рассказал сосед «проклятого» семейства.

Мистические события происходили в мексиканском поселке, расположенном в нескольких километрах от границы с Гватемалой. Занимающаяся проституцией женщина проживала с 10-летним сыном в доме покойных родителей. Соседи обходили стороной горе-мать, поэтому ее таинственного исчезновения в начале июля никто не заметил. Переживания у сельчан возникли из-за внезапно пропавшего мальчика, ежедневно игравшего с другими детьми.

Обеспокоенный сосед прошел проверить дом неблагополучной землячки, однако никто ему не открыл. В гробовой тишине мужчина расслышал плач ребенка, отказавшегося выходить на улицу под предлогом: «Он забрал мою маму, может забрать и меня».

Спустя считанные минуты полицейские выломали дверь, госпитализировав едва живого ребенка в ближайшую больницу. Горе матери в доме не было, о ее таинственном исчезновении позже рассказал шокированный сосед, успевший пообщаться с «прислужником Люцифера».

10-летний мальчик прожил неделю в одном доме с Дьяволом, после того как его мать отправилась в ад за грешный образ жизни. Испытывая стойкость осиротевшего ребенка, Сатана лишил его сна, заставляя голодать. Параллельно несчастный юнец наблюдал за походами Люцифера за душами других грешников, рассказывает мексиканец.

Также мальчик описал соседу внешность Дьявола. Это не рогатый монстр с красной кожей, как рассказывают множественные страшилки, а вполне обычный, внешне, человек. Единственное его отличие от нас с вами – неестественно бледная кожа, свойственная мертвецам.

Сейчас полиция разыскивает тело горе-матери, пытаясь объяснить ее исчезновение сомнительной работой, а рассказы ребенка – семидневной изоляцией от общества.