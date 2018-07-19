Буддийский монах убил девушку при изгнании «злых духов»

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Служитель веры пытался избавить погибшую от наркотической зависимости.

Как сообщают местные источники, в провинции Чайяпхум буддийский монах во время ритуала убил девушку при изгнании «злых духов» из ее тела. 43-летний мужчина приготовил снадобье, которое 18-летняя девушка выпила залпом, после чего у нее началась сильная рвота. Затем она и вовсе умерла.

Монаха из Северо-востока Таиланда арестовали, обвинив его в убийстве по неосторожности. Служитель снял с себя монашеский сан, но на допросе сказал, что убийство произошло непреднамеренно – он увидел знак на ее шее, который является символом «проклятия».

Ранее, как говорит монах, ему удавалось избавить множество людей от различных зависимостей с помощью этой «святой воды», а смерть девушки для него стала настоящим шоком.

После того, как в отношении него возбудили уголовное дело, монах скрывался в соседней провинции и работал там на рыболовном траулере. В скором времени ему там надоело и он вернулся в родные места.