«Носила дитя Дьявола»: В Перу брат с сестрой в страшном ритуале убили свою «одержимую» мать

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Родственники забили женщину до смерти, а затем выпотрошили её внутренности.

В Перу задержали местную жительницу, её брата и тётку за организацию убийства 74-летней пенсионерки. Убитая приходилась им матерью и сестрой соответственно. Подозреваемые объяснили, что жестоко расправились над пожилой женщиной, поскольку она носила дитя Дьявола.

Сын погибшей рассказал полиции, что его сестра внушила ему, что она является божьим посланником. Якобы ей было видение, что пожилая мать должна родить ребёнка Сатаны, а потому, чтобы спасти её душу, нужно извлечь из неё сатанинский плод. Помимо этого, в своей правоте женщина убедила также свою тётку – сестру убитой. Что заставило мужчину и его тётку поверить обезумевшей сестре, не известно, но в итоге родственники всё же решили расправиться над женщиной в страшном ритуале и жестоким образом убили ничего не подозревающую пенсионерку.

Сперва они забили её до смерти, а затем вскрыли живот и выпотрошили внутренности, пытаясь отыскать дитя Люцифера. Вскоре о произошедшем стало известно полиции. Подозреваемых тот час же задержали. Женщина, её брат и тётка помещены под стражу сроком на девять месяцев. В Перу брат с сестрой в страшном ритуале убили свою «одержимую» мать, что шокировало общественность и привлекло внимание к подобным проблемам. В ближайшее время перуанские органы правосудия решат, как наказать родственников, убивших свою «одержимую» мать