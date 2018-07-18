«Дьявол был»: Американец расправился с семьей по приказу Сатаны

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Нечисть стояла и руководила процессом, давая рекомендации 40-летнему Лесли, говорится в документах к уголовному делу.

Американец расправился с семьей по приказу Сатаны. Это произошло во Флориде на выходных. Мужчина утверждает, что в комнате были демоны, они его подстрекали сделать это и рассказали, как лучше провести процедуру. Офицеры нашли в комнате забрызганную кровь, сковородку и трубу. Он сожалеет, что в комнате был Дьявол, когда он решился напасть на возлюбленную и ее мать. Судебные документы утверждают, что по приезду специалистов мужчина сидел в крови и ждал дальнейших инструкций.

В это время в доме была истерзанная подруга мужчины и ее мертвая мать. Полиция также нашла окровавленную Библию и сковородку возле ее тела. Мужчина объяснил, что демоны были «большими», а он, 30-летний Филлипс, был «маленьким человеком», сообщает The Orlando Sentinel.