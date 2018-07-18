Уродливую статую Маргарет Тэтчер установят в родном городе «Железной леди»

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В честь бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер создали десятиметровую бронзовую статую. Однако жители Лондона посчитали статую уродливой и потому бронзовая Тэтчер будет установлена в небольшом городе Грантем.

Стало известно, что британские власти решила перенести бронзовую статую Маргарет Тэтчер из Лондона в графство Линкольншир. Предположительно, статую хотят установить в небольшом городе Грантем, где родилась и выросла премьер-министр. Сообщается, что Вестминстерский городской совет не разрешил устанавливать статую в Лондоне, поскольку жителям она не понравилась и могут возникнуть случаи вандализма.

Пресс-секретарь районного совета Южного Кестевена сказал, что члены семьи Тэтчер будут приглашены на открытие, если статуя все-таки придет в Грантем. Известно, что на создание бронзовой статуи потратили более 300 тысяч фунтов стерлингов.