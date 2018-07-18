«Кровавый пастор»: Священник принёс в жертву Сатане 675 человек за 17 лет

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Расправы над детьми придавали ему больше демонических сил, чем обычно.

В Гане священник признался, что принёс в жертву Сатане 675 человек. Кровавый пастор притворялся служителем церкви на протяжении 17 лет. Мужчина пришёл на одну из популярных шоу на национальном телеканале. Своё лицо он предусмотрительно скрыл маской, однако по ряду внешних признаков можно заметить, что проповеднику до 40 лет. Гость передачи рассказал в интервью, что с рождения находился на связи с Дьяволом, а также имел возможность путешествовать между этим и потусторонним мирами. Он контактировал с более, чем 600 демоническими духами.

Сам же лжепастор набирался сил, принося в жертву Сатане человеческие жизни. В основном для оккультных ритуалов он отбирал детей и медицинских работников. Их он вовлекал в свою тайную секту, притворяясь первоначально католическим священником. В итоге все они погибали от его рук «во славу жнеца». По словам мужчины, в Гане и других странах Африки достаточно много подобных ему людей, которые занимаются жертвоприношениями для Сатаны.