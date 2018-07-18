Меган Маркл запретили на публике прикасаться к своим волосам

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Новообращенная герцогиня Сассекская уже успела на себе испытать все прелести королевского протокола. Недавно Меган Маркл озвучили новый запрет, которые не разрешает знаменитости касаться своих волос и прически на публике.

Поклонники неоднократно замечали привычку Меган Маркл касаться своих волос. Когда она нервничает или флиртует. Теперь согласно королевскому протоколу супруга принца Гарри должна контролировать свои руки и не касаться волос и прически. Бланка Кобб, эксперт по языку тела, сообщила, что чаще всего Маркл трогает свои волосы из-за неуверенности в себе.

«Некоторые люди прикасаются к своим волосам, играют своими ногтями или теребят руками, чтобы психологически и физиологически успокоить себя в неловких ситуациях. Это происходит, когда люди чувствуют беспокойство, неудобство или стресс», - сообщила Бланка Кобб.