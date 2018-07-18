Скончался сопровождавший Трампа в Великобританию секретный агент

Сегодня, 09:21

По данным источников, спецагент Секретной службы США умер 17 июля.

Как стало известно, сопровождавший Трампа в Великобританию секретный агент скончался от инсульта. Смерть настигла мужчину после того, как глава США вместе с ним приехали с официальным визитом в Соединенное Королевство. Источники сообщают, что умерший ушел из жизни в кругу семьи 17 июля.

Известно, что спецагент проработал в службе 19 лет и досконально выполнял свои обязанности. Мужчину пытались спасти шотландские медики, врачи Белого дома. Семья успошего поблагодарила их за работу, а также не забыла упомянуть полицию Шотландии.

Трамп после официального визита в Великобританию 13 июля, решил провести выходные в своем шотландском клубе гольфа Trump Turnberry. Суббота и воскресенье президента США прошли именно там. По сведениям инсайдеров, глава США в своем гольф-клубе готовился к встрече с Путиным в Хельсинки.

16 июля состоялась встреча двух мировых лидеров Путина и Трампа. На саммите они обсуждали вопросы безопасности, экономики и взаимодействия между странами. По предварительным сведениям, данная встреча стала "знаком перемирия" между ранее враждующими странами.