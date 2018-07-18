Итальянец показал на фото похитивших его в 1981 году гуманоидов с планеты Кларон

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Независимо от половой принадлежности, все гуманоиды похожи на земных женщин.

Итальянец Маурицио Кавалло вот уже почти 40 лет пытается убедить общественность в существовании пришельцев. Мужчина заявляет, что был неоднократно похищен инопланетянами, ставившими на нём свои опыты. Чтобы доказать свою правоту он даже показал гуманоидов на фото. Речь о пришельцах, прибывших с планеты Кларон и похитивших Маурицио в 1981 году.

Очевидец рассказал много интересных фактов о гуманоидах, с которыми имел контакт. По его словам, они прибыли из галактики Орла, расположенной в 150 световых годах от Земли. Они наделены сверхъестественными способностями и бессмертием. Внешне при этом они мало чем отличаются от людей и вне зависимости от половой принадлежности, похожи на женщин. От них он также узнал, что в Солнечной системе 12, а не 9 планет, как считалось ранее.

Ранее мы писали, что инопланетяне оплодотворили известную американскую телеведущую. Женщина заявила, что это случилось прямо на борту их корабля.