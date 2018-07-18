«Обитель гуманоидов»: Пришельцы основали базу НЛО в Орегоне

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Таинственные объекты в небе жители региона наблюдают вот уже более 70 лет.

В США всё чаще заявляют о контактах с пришельцами, которые дают о себе знать рядовым американцам, однако есть в этой стране регионы, где НЛО, уже как правило, появляются довольно часто. В частности, есть достаточно оснований, чтобы утверждать, что пришельцы основали свою базу в Орегоне. Своего рода посольство гуманоидов на Земле вот уже более 70 лет тревожит местных жителей.

Точно найти обитель инопланетных гостей в американском штате пока не удалось, однако уфологи не сомневаются, что она определённо точно находится здесь. Очередное подтверждение этому факту появилось на днях, когда в городе Пендлтон посреди дня заметили парящий НЛО. Сперва скептики, просмотрев фотографии объекта, сделанные очевидцами, заявили, что это просто полиэтиленовый пакет, который поднял порыв ветра, однако специалисты заявляют, что в данном случае предмет парил над землёй практически недвижимо, что в случае с мусором было бы просто невозможным.

Как известно, впервые об НЛО всерьёз здесь заговорили в 1947 году, когда частный пилот Кеннет Арнольд сообщил, что видел девять «летящих в строю блюдцеобразный самолетов». Мужчина утверждал, что их скорость была более 1200 миль в час. Сперва ему мало кто поверил, но спустя три года в Макминнвилле фермеры Эвелин и пол Трент заявили, что лично видели, как в небе над их полем парил дискообразный объект. С тех пор здесь регулярно наблюдают НЛО, которые, как считают уфологи, облюбовали данную местность и даже создали где-то собственную базу.

Ранее мы писали, что американец из облюбованного пришельцами штата запечатлел НЛО.