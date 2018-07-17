Владелец отеля решил судиться с пострадавшими во время обстрела в Лас-Вегасе

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Компания MGM Resorts International, владелец скандально известного отеля «Мандалай-бэй» в Лас-Вегасе, решил начать судебную тяжбу с невинно пострадавшими во время обстрела.

В заявлении сказано, что охранное агентство, с которым у отеля, был заключен договор о сотрудничестве, было сертифицировано Министерством внутренней безопасности. По федеральному закону от 2002 года, это снимает с отеля ответственность за обеспечение защищенности людей. В планы истца не входит взыскание денег с жертв произошедшей стрельбы.

Эксперты уверены, что иск - это лишь юридический трюк, которым MGM Resorts намерены воспользоваться в своих интересах. Тем самым они хотят миновать наказания и отвергнуть судебные претензии, которые были поданы пострадавшими против хозяев отеля.

Напомним, что из окон этой гостиницы 1 октября 2017 года Стивен Пэддо вел стрельбу по гостям музыкального шоу Harvest. Пострадавшие и их родственники направили множество исков против MGM Resorts и компании Live Nation, которая организовала концерт. Преступник вел огонь почти десять минут. В то время на торжестве было более 22 тысяч зрителей. От рук палача погибли 58 человек. Такого массового количества смертей от стрельбы не было в истории США. Ранены более 850 человек.

Правоохранительные органы, приехав, на месте преступления обнаружили тело стрелка. Причины нападения не известны по сей день.

Власти, считают, что это был теракт.

О желании отеля судиться 17 июля написало издание Las Vegas Review-Journal.