В Оклахоме сняли на видео «красных небесных призраков»

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Это необычное явление можно наблюдать в США в сезон гроз.

В Оклахоме одному из жителей удалось заснять на камеру «пляску красных небесных призраков». Как оказалось позже, у них есть название - спрайты. Это явление было обнаружено во время грозы 14 июля 2018 года.

Пол Смит, мужчина заснявший спрайты, уверен, что красные вспышки и грозы всегда рядом. Только гроза чуть ниже, а красные вспышки высоко в небе, где-то 50 километров над землей. Данное явление сняли на видео.



Сущность спрайтов до сих пор загадочна. Еще недавно думали, что это выдумки или пилотам мерещится НЛО. Первые подтверждения того, что это были не видения, появились в 1970-е годы. Именно тогда удалось заснять первые спрайты в небе. Заметить эти вспышки достаточно трудно, так как они возникают на тысячные доли секунд, лишь камера может успеть сфотографировать это необычное явление.

Ранее астронавты печально известного шаттла "Колумбия", который сгорел при посадке 1 февраля 2003 года, уже попытались снять таких призраков. Одного из них специалисты обнаружили за несколько дней до печального исхода шаттла, когда снимки были переданы на Землю. Объект излучал мощный красный свет, сиял доли секунды и располагался над Мадагаскаром на высоте 150 километров.