Неизвестное растение наградило юношу ожогами третьей степени

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Попытка накопить денег на колледж привела 17-летнего жителя штата Виргинии на больничную койку.

Житель штата Виргиния в США попал в неприятную ситуацию: неизвестное ему растение, которое внешне выглядело вполне безопасно, наградило юношу сильными ожогами. На каникулы подросток устроился на работу, желая помочь родителям накопить деньги в колледж. Несложная для подростка деятельность, суть которой заключалась в обрезке деревьев, не предвещала никакой беды. Молодой человек даже не представлял, к чему может привести его инициатива.

Когда парень обрезал незнакомое ему растение, таинственный сорняк обсыпал лицо и руки, прикосновение сопровождалось сильнейшим жжением. От опасных для жизни травм его спасли шляпа, рубашка с длинными рукавами и штаны. Приехав домой, юноша был шокирован, увидев обрывки своей кожи. Запаниковав, мама сразу же вызвала медиков, которые установили, что ядовитое растение оставило на теле юноши ожоги второй и третьей степени.

Позже выяснилось, что молодой человек на работе столкнулся с ядовитым борщевиком, который широко распространен на территории России. Врачи заверили, что скоро данный неприятный инцидент останется лишь в памяти пострадавшего, а травмы полностью заживут.