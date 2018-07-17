В доме священника-педофила проводят обряд экзорцизма

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Его обвиняют в хранении детской порнографии и наркотиков. Священник также приставал к маленьким мальчикам, сообщает следствие.

Отстранённый от церкви священник отец Томас Фаучер из американского города Бойсе, в штате Айдахо, сейчас находится в тюрьме в ожидании суда. Томаса Фаучера обвиняют в десятках преступлений, связанных с педофилией и детской порнографией.

Сейчас же церковь Бойсе, после увольнения священника с его должности, решила провести в его же доме обряд экзорцизма. У городской архиепископии был целый молитвенный дом, который вмещал группу людей из 10 человек. После того, как педофила Томаса Фаучера арестовали, церковь решила продать дом за 250 тысяч долларов.

Священник Джон Уорстер рассказал, что когда он впервые побывал в молитвенном доме педофила Томаса Фаучера, там было грязно, по помещению бегали крысы и стоял жуткий запах. Грязь была не только физической, но и духовной. Поэтому духовенство и провело обряд экзорцизма.

Из дома изгнали демонов и благословили его. Это очень распространённая практика. Экзорцизм, или изгнание дьявола из дома, придаст уверенность христианской общине и новому хозяину здания.

Духовенство Бойсе посчитало, что Томас Фаучер совершал свои злодеяние под влиянием дьявола. Сатана может выбирать и «божиих людей», так как никто не заподозрит их в преступлениях. Именно дьявол заставлял Фаучера заниматься педофилией, полагают они.

Официальное обвинение сообщает, что Томасу Фаучеру приписывают 13 статей, связанных с хранением и распространением детской порнографии и хранением наркотиков.