Спасательница устроила фотосет на фоне тонущего человека

Сегодня, 03:15

Игривые фото с утопающим опубликовала пользовательница с никнеймом @7oh7_в Twitter.

Вместо хвалебных отзывов, фотосессия девушки в красно-белом купальнике вызвала критику у пользователей. Дело в том, что спасательница устроила фотосет прямо на фоне человека, который тонул.

И это четко видно на снимке, на котором модель стоит на бортике спасательной вышки возле воды. И хотя многим понравилась фигура девушки, задний план с тонущим мужчиной все испортил. При ближайшем рассмотрении можно увидеть силуэт человека, у которого только руки торчали над водой.

В Сети продолжается обсуждение судьбы неизвестного человека, но девушку они, похоже, не заботят: несколько публикаций на тему своей оплошности она просто ретвитнула.