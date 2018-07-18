«Он никого не обидит»: Городок под Нью-Йорком объявил Снежного человека официальным животным

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Именно в нём чаще всего на Земле можно встретить Йети. Горожане рассказали, что последний раз видели его буквально 3 дня назад.

Небольшой городок Уайтхолл, которой расположился под Нью-Йорком, недавно официально принял резолюцию и объявил Бигфута своим официальным животным. Новый закон 4-0 также обязывает горожан праздновать «День благодарения Снежного человека» в сентябре каждый год. Люди будут, конечно же по желанию, брать выходной на работе.

Бывший член городского совета Уайтхолла заявляет, что новый закон станет отличной рекламной кампанией. Также в этом уверены и местные жители. Дело в том, что Нью-Йорк и ближайшие города известны тем, что там очевидцы чаще всего встречали Йети. Поэтому в указанный праздник власти могут проводить различные акции и мероприятия, направленные, в первую очередь, на получение прибыли с туристов и любителей паранормального.

Ежегодный фестиваль будет называться «Сасквоч», что является ещё одним именем Снежного человека. В Уайтхолле уже даже установили статую Йети. Кстати, в 1970-х годах именно в этом городке заметили одного из первых Снежных людей.

Самым известным стал инцидент в Уайтхолле, произошедший в 1976 году. Тогда сразу 3 человека заявили, что 2,5-метровое обезьяноподобное существо напало на их машины.

Последний раз Снежного человека из Уайтхолла видели 13 июля в 11 часов вечера. Он пробегал по лесной зоне возле автотрассы.