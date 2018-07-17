В Бургасе создали из песка Чужого, Минотавра и Монстра из Лох-Несса

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Чудища получились милейшими и собрали толпы туристов, в надежде сфотографироваться с необычными экспонатами.

11-й год подряд в Бургасе проходит популярный фестиваль создания скульптур из песка, а в этом году создали Чужого, Минотавра и Монстра из Лох-Несса. Скульпторы в этот раз на фестивале решили показать монстров и мифических существ. Участниками стали представители из 9 стран.

Все могут смотреть и фотографировать неуловимого и почти мифического монстра Лох-Несса, страшную Медузу Горгону, Минотавра, который питался людьми и для которых был построен самый известный лабиринт, Чужого и других нереальных героев.

Среди скульптур, которые уже привлекают интерес посетителей, также сюжет книги «Властелин колец», Годзилла и трехглавый лама болгарских народных сказок.

Произведения авторов находятся на площади в 5 акров, и сотни тонн мокрого песка используются для их изготовления. Фестиваль можно посетить до конца сентября. Дети до 7 лет могут бесплатно войти и посмотреть на скульптуры. Входная плата составляет приблизительно 1,70 евро, а для студентов и пенсионеров есть скидки. Для групп более 10 человек каждый платит около 1,25 евро.