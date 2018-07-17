На Турцию надвигается нашествие НЛО

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Пришельцы похищают людей и вживляют в них инопланетные импланты с датчиками. Хирурги рассказали, что они достали из пациентов 15 неизвестных тел.

В Турции эксперты изучают многочисленные материалы, которые местные жители засняли по всей стране. Среди новых материалов есть и старые. К примеру, в 2009 году житель города Кумбургаз заснял на видео корабль пришельцев овальной формы.

Уфологи рассмотрели в видеозаписи мельчайшие детали НЛО и даже двух гуманоидов, разгуливающих по летающему аппарату. Позже этот же корабль пришельцев был запечатлён над поверхностью моря.

Уфологи пришли к выводу, что на Турцию уже надвигается целое нашествие инопланетян. Многочисленные видео доказывают, что пришельцы уже на протяжении больше чем 10 лет изучают страну, но особенно они активизировались в последние несколько лет.

Стоит отметить, что один из хирургов Кумбургаза заявил, что он оперировал 15 пациентов, в которых были вживлены инопланетные импланты, датчики и попросту неизвестные тела. Всех их отправили на экспертизу уфологам.