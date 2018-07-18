«Безобидное» новообразование лишило канадца половины лица

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Житель Канады Сильвен Фаранд жаловался на то, что не может полноценно дышать носом. Ранее он знал, что в левой ноздре у него есть киста.

Когда же все-таки житель Монреаля обратился к доктору, выяснилось, что «безобидное» новообразование является злокачественной опухолью. Именно это заболевание лишило канадца половины лица. О раке околоносовых синусов и лимфатических узлов Фаранд узнал в 2008 году. Он принял решение не сдаваться, хотя врачи не давали надежд на жизнь. Ему провели множество операций, которые впоследствии оставляли много шрамов.

Только в 2018 году мужчина смог побороть болезнь, хоть это и стоило ему половины лица. Всего мужчине сделали 125 процедур радиотерапии, а также он проходил недельный курс брахитерапии. Анализы, сделанные после лечения, свидетельствовали об отсутствии болезни в организме.

Операции оставили множество отверстий, которые были заполнены кожными протезами. Правда, эти протезы постоянно отваливаются, и из-за этого он практически не выходит из дома. Для того, чтобы он смог полноценно жевать, Фаранду вставили зубные импланты. По словам мужчины, скоро ему должны изготовить новый более легкий кожный протез на магните.

55-летний канадец теперь мечтает об отдыхе на Гавайи и копит на поездку деньги. Таким вояжем мужчина планирует отметить свое выздоровление.