Американский политик устроил супруге порноместь

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Политический деятель из Миннесоты прославился своей необычной предвыборной кампанией, в которой он задействовал свою жену.

Как оказалось, американский политик Дэвид Мартинез устроил супруге порноместь прямо на своем сайте, где была размещена агитационная информация. Все произошло из-за того, что супруга написала на политика заявление в полицию в отношении домашнего насилия, совершенного Матринезом. Он додумался разместить фото, где его жена предстала перед объективом фотокамеры нагишом.

Спустя определенное время фото удалили из сайта. Но, как видимо, это исход дела не поменяет. Жена политика неоднократно жаловалась в правоохранительные органы на то, что ее муж принуждает заниматься сексом с ним против ее воли. Также женщина хочет, чтобы право опеки над общими детьми, рожденными в браке, осталось за ней.

Супруга сообщает, что состояние Мартинеза оставляет желать лучшего, поскольку ему недавно поставили диагноз «депрессивное расстройство». 4 июля он ее выгнал из дома и закрылся изнутри. С ним находились их дети. Власти города наконец-то обратили внимание на поведение их коллеги.

Мэр города призывает Мартинеза не участвовать в предвыборной гонке – мало того, на него даже дело завели.

Политик отличается сложным характером. Он умудрился повздорить с сотрудниками библиотеки, теперь ему вход туда воспрещен.