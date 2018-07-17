Британка потратила почти 11 000 долларов, чтобы превратиться в принцессу Disney

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18-летняя девушка из Великобритании потратила почти 11 000 долларов, чтобы воплотить в жизнь свою детскую мечту. Студентка всегда хотела почувствовать себя в роли настоящей принцессы из сказок Disney.

Многие маленькие девочки мечтают стать принцессами, но эта мечта сохранилась и у 18-летней британки Ханны Баркер из Колчестера. Девушка уже потратила приблизительно 8 000 фунтов стерлингов, что в переводе составляет 10 596 долларов США, на костюмы, парики и косметику. Се эти атрибуты и аксессуары помогают Ханне перевоплощаться в любимых героинь Disney, а именно Золушку, Эльзу, Белоснежку, Рапунцель и других принцесс.

Сама девушка посетила тематический парк развлечений Disney не менее 10 раз и даже имеет татуировку Рапунцель. «Принцессы такие красивые, и я всегда знала, что когда вырасту, обязательно стану одной из них. И все деньги, которая я зараатываю, трачу на новые образв, поэтому я ни о чем не жалею», - говорит Ханна Баркер.