«Комитет 300» готовит новый удар: Бактериологическая война выкосит миллиарды «лишних ртов»

Сегодня, 13:07

Мир погрузится в эпидемию новой смертоносной болезни, выведенной верховным контролирующим органом для истребления «бесполезных едоков», предсказал индонезийский шаман Юдойоно.

Человечеству не избежать Третьей мировой войны, однако апокалипсис явится в ином обличии, нежели прогнозируют политологи. США, Россия и Китай не станут забрасывать друг друга атомными бомбами, ход истребления «лишних ртов» давно спланировало тайное мировое правительство, именуемое «Комитетом 300», считает Юдойоно.

В 2018 году население Земли превысило отметку в 7 млрд. «Демографический взрыв» был расценен верховным контролирующим органом как катастрофа, требующая немедленного вмешательства. 3 млрд людей, как минимум, должны быть уничтожены, ведь они не представляют абсолютно никакой ценности для «Комитета 300», а и без того скудные ресурсы Земли приходится делить с «бесполезными едоками», анализирует индонезийский шаман.

Ранее тайное мировое правительство использовало войны для зачистки планеты от «лишних ртов», теперь для страшных целей используется новое оружие – смертоносные и якобы неизлечимые вирусы. Именно «Комитету 300» многие провидцы и конспирологи приписывают пропаганду наркотиков, а также выведение СПИДа и прочих летальных болезней. На войны нужно тратиться, а здесь люди сами несут миллиарды долларов для оплаты своей зависимости или приобретения дорогостоящего и совершенно бесполезного лекарства. Члены сговора в огромном плюсе, размышляет Юдойоно.

Однако в последнее время многие болезни перестали работать, а люди научились быть осторожнее, поэтому «Комитет 300» готовит новый удар. Миллиарды «лишних ртов» выкосит бактериологическая война, которую преподнесут под видом мутировавшего африканского вируса. «Зачистка» начнется, как только пройдет вакцинация тайного мирового правительства и будет утвержден план географии распространения болезни. Как и в ситуации со СПИДом, под угрозой мучительной смерти окажутся исключительно низшие слои населения, подытожил индонезийской прорицатель.